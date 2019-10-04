В Аромашево судят мужчину, зарубившего щенка на глазах у детей

В селе Аромашево Тюменской области перед судом предстанет местный житель, который на глазах своих малолетних детей жестоко расправился с животным.

12 июля 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ограде дома на глазах своих четверых детей трижды ударил щенка топором. Еще живую собаку он положил в пакет и выбросил в мусорный контейнер. От полученных ран щенок умер. Окровавленное животное заметила девочка, проходившая мимо контейнера. Она рассказала об этом маме, та сообщила в полицию, и мужчину нашли. Было возбуждено уголовное дело по ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным, совершенное в присутствии малолетнего).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, ранее судимый житель Аромашево также предстанет перед судом за умышленное причинение легкого вреда здоровью. 23 августа 2019 года он в состоянии опьянения избил односельчанина, у которого был в гостях.