Тоболячка, выпавшая с 4-го этажа, скончалась в машине скорой

В Тобольске проводится доследственная проверка по факту гибели женщины.
Трагедия произошла вчера, 3 октября. Тоболячка выпала из окна 4-го этажа жилого дома. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась в машине скорой помощи.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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