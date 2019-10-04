Тоболячка, выпавшая с 4-го этажа, скончалась в машине скорой

Трагедия произошла вчера, 3 октября. Тоболячка выпала из окна 4-го этажа жилого дома. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась в машине скорой помощи.

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