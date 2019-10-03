На трассе Тюмень — Ханты- Мансийск столкнулись три авто

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера, 2 октября, двойное ДТП произошло в три часа дня в Тобольском районе. На 257-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили "ВАЗ-21099", Kia и Iveco.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099" выехал на встречную полосу, обстоятельства устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ДТП водитель "Лады" получил травмы лица, челюсти и вывих бедра. Две пассажирки Kia 57 и 35 лет госпитализированы с различными травмами.