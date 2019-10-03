Тюменец отправится в колонию за регистрацию 35 мигрантов в комнате

В Тюмени к 1 году и 8 месяцам лишения свободы осужден местный житель за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

В феврале–марте этого года молодой человек сообщил в орган миграционного учета о прибытии в однокомнатный дом, где он живет с семьей, 35 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Армении. Было возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за регистрацию 23 мигрантов, тогда он был оштрафован.

Отбывать нынешнее наказание 26-летний молодой человек будет в колонии-поселении. Также ему назначен штраф размером 110 тыс. рублей.