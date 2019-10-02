На дорогах Тюменского района за сутки пострадали три пешехода

17:34 02 октября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Несколько пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, пострадали в Тюменском районе.

Одно ДТП произошло вчера утром, 1 октября, на улице Лиственной, 38 в поселке Московском. Автомобилем Kia был сбит 63-летний мужчина. Он получил различные травмы. Вечером того же дня в поселке Боровском автомобилем "ГАЗ-31105" были сбиты двое мужчин 63 и 66 лет. У них ушибы и ссадины.

По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, все пешеходы пересекали дорогу вне пешеходного перехода.

Теги: ДТП , пешеходы
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