На тюменской трассе в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Смертельная авария произошла сегодня ночью, 1 октября, на 45-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково. Там столкнулись Hyundai Accent и грузовик Iveco. Водитель легковушки, 52-летний житель села Боровинка Заводоуковского района, скончался на месте.
По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Госавтоинспекция Тюменской области
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