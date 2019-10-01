На тюменской трассе в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Смертельная авария произошла сегодня ночью, 1 октября, на 45-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково. Там столкнулись Hyundai Accent и грузовик Iveco. Водитель легковушки, 52-летний житель села Боровинка Заводоуковского района, скончался на месте.

По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области