На тюменской трассе в ДТП с грузовиком погиб мужчина

12:00 01 октября 2019
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Смертельная авария произошла сегодня ночью, 1 октября, на 45-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково. Там столкнулись Hyundai Accent и грузовик Iveco. Водитель легковушки, 52-летний житель села Боровинка Заводоуковского района, скончался на месте.

По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области

Теги: гибель , ДТП
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