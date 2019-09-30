В Тюмени мужчина выпал с 15-го этажа

В областном центре проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. По предварительным данным, он выпал с 15-го этажа многоэтажки.
Тело мужчины без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено под окнами жилого дома по улице Менделеева 28 сентября, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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