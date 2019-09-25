В Ялуторовском районе украли песок на 6 млн рублей

11:20 25 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В Ялуторовске в суд направлено уголовное дело о краже песка в особо крупном размере.

По версии следствия, осенью 2016 года житель Тюмени и житель Ялуторовска без разрешительных документов на добычу полезных ископаемых похитили 117 тыс. м³ песка на сумму 6,7 млн рублей с земельного участка в Ялуторовском районе. Преступление было выявлено сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области. Предъявляемая злоумышленникам уголовная статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Теги: кража
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