В Ялуторовском районе украли песок на 6 млн рублей

В Ялуторовске в суд направлено уголовное дело о краже песка в особо крупном размере.
По версии следствия, осенью 2016 года житель Тюмени и житель Ялуторовска без разрешительных документов на добычу полезных ископаемых похитили 117 тыс. м³ песка на сумму 6,7 млн рублей с земельного участка в Ялуторовском районе. Преступление было выявлено сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области. Предъявляемая злоумышленникам уголовная статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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