В окрестностях Тобольска водитель без прав насмерть сбил пешехода

16:16 24 сентября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Смертельное ДТП случилось вчера, 23 сентября, на 7-м километре  автодороги Тобольск — Тобольский нефтехимический комбинат.

В 19:39 автомобиль Chevrolet Niva под управлением 33-летнего водителя сбил 57-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте до приезда скорой. Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, водитель Chevrolet лишен права управления транспортом.

Теги: гибель , ДТП , пешеходы
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