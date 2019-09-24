В окрестностях Тобольска водитель без прав насмерть сбил пешехода

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Смертельное ДТП случилось вчера, 23 сентября, на 7-м километре автодороги Тобольск — Тобольский нефтехимический комбинат.

В 19:39 автомобиль Chevrolet Niva под управлением 33-летнего водителя сбил 57-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте до приезда скорой. Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, водитель Chevrolet лишен права управления транспортом.