Ялуторовчанин осужден к колонии за пьяную езду на тракторе

13:19 23 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

Ялуторовский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю села Карабаш. Из-за того, что мужчина не в первый раз попался нетрезвым за рулем, он получил реальный срок.

Днем 2 августа 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на тракторе поехал в лес. По дороге его остановили сотрудники ДПС. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвость тракториста. Три года назад ялуторовчанин уже был осужден за пьяную езду к 300 часам бесплатных общественно полезных работ.

На этот раз суд назначил ему 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишил его права управления транспортом. 

Теги: пьяные водители
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