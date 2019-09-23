Ялуторовчанин осужден к колонии за пьяную езду на тракторе

Ялуторовский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю села Карабаш. Из-за того, что мужчина не в первый раз попался нетрезвым за рулем, он получил реальный срок.

Днем 2 августа 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на тракторе поехал в лес. По дороге его остановили сотрудники ДПС. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвость тракториста. Три года назад ялуторовчанин уже был осужден за пьяную езду к 300 часам бесплатных общественно полезных работ.

На этот раз суд назначил ему 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишил его права управления транспортом.