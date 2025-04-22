Власти Тюмени решили переделать спортплощадку на набережной за чужой счет

15:16 22 апреля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Прежняя спортивная площадка на набережной будет демонтирована из-за серьезных нарушений требований безопасности, более современную и со скейт-парком оборудуют за 10,5 млн рублей за счет внебюджетных источников, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

инициативу по созданию спортивной площадки со скейт-парком на набережной.обсудили на оперативном штабе по мониторингу ремонтной кампании объектов социальной сферы, сейчас площадка находится в стадии проектирования, прорабатываются все финансовые вопросы.

При разработке особое внимание уделят использованию безопасных материалов, созданию зон для спортсменов разного уровня подготовки, соответствию всем необходимым стандартам безопасности.

"Мы стремимся создать современное и безопасное пространство для активного отдыха горожан, и вклад жителей города в обсуждение проекта очень важен", - подчеркнул Афанасьев.

Теги: администрация Тюмени , благоустройство , Максим Афанасьев
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2025