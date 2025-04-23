Тюменские улицы отмывают от накопившейся грязи

22:27 22 апреля 2025
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Дороги и тротуары Тюмени очищаются от накопившейся грязи моющим средством для проезжей части автомобильных дорог.

Специальная техника активно работает на улицах  Республики, Советской, Кирова, Красина, Семакова и Тургенева. Все мероприятия проводятся строго согласно утверждённому графику.

В труднодоступных местах, куда не может добраться техника, трудятся комплексные бригады, обеспечивающие тщательную очистку вручную, сообщили в администрации города.

Теги: администрация Тюмени
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