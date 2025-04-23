Тюменские улицы отмывают от накопившейся грязи

Дороги и тротуары Тюмени очищаются от накопившейся грязи моющим средством для проезжей части автомобильных дорог.
Специальная техника активно работает на улицах Республики, Советской, Кирова, Красина, Семакова и Тургенева. Все мероприятия проводятся строго согласно утверждённому графику.
В труднодоступных местах, куда не может добраться техника, трудятся комплексные бригады, обеспечивающие тщательную очистку вручную, сообщили в администрации города.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru