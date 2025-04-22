Российский банк расширил программу выкупа золотых слитков

ВТБ расширил программу выкупа золотых слитков. Теперь появилась возможность выкупать стандартные золотые слитки весом 11-13,3 кг, вне зависимости от того, где владелец приобрел и хранил их. Это решение позволит закрыть потребность крупных инвесторов и повысить ликвидность золотых слитков. По прогнозам ВТБ, объем выкупленного физического золота к концу года составит около 1 тонны.

Золото традиционно считается "защитным" активом и позволяет сократить риск девальвации рубля. Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центрального банка, в 2023 году доходность по нему составила 46%, а в 2024 г. – 43%. За последние десять лет цена на золото выросла – на 313%.

"В условиях высокой волатильности на рынках инвесторы, как правило, больше проявляют интерес к защитным активам, которым является золото. В частности, объем физического золота, приобретенного нашими клиентами, с 2022 года превысил 70 тонн. Мы видим растущий интерес россиян по всему спектру инструментов с экспозицией на золото. К началу 2026 года планируем расширить географию: не потребуется ехать в Москву или Санкт-Петербург для совершения сделки. Так же в регионах будет доступен и выкуп слитков у населения", – прокомментировала заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ Ольга Сердюкова.