Житель Омутинки тратил деньги с карты умершего знакомого

14:00 19 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В селе Омутинском Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который похищал деньги с банковской карты умершего приятеля.

Племянница покойного сообщила в полицию, что после смерти дяди на телефон стали приходить смс-сообщения о снятии денег со счета. Как оказалось, деньги снимал 61-летний знакомый умершего.

Раньше он неоднократно делал покупки по карте по просьбе самого владельца. После его смерти он не стал возвращать карту, а присвоил себе и потратил 55 тыс. рублей. За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Теги: кража
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