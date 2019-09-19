Житель Омутинки тратил деньги с карты умершего знакомого

В селе Омутинском Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который похищал деньги с банковской карты умершего приятеля.

Племянница покойного сообщила в полицию, что после смерти дяди на телефон стали приходить смс-сообщения о снятии денег со счета. Как оказалось, деньги снимал 61-летний знакомый умершего.

Раньше он неоднократно делал покупки по карте по просьбе самого владельца. После его смерти он не стал возвращать карту, а присвоил себе и потратил 55 тыс. рублей. За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.