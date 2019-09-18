На тюменской квартире обнаружили склад одежды, похищенной из торговых центров

В полицию Тюмени с заявлениями о пропаже товаров обратились владельцы магазинов в торговых центрах. По подозрению в кражах были задержаны двое молодых людей, приехавших в областной центр из соседней республики.

"В ходе обыска по месту жительства на съемной квартире оперативники изъяли свыше 70 похищенных вещей мужского гардероба. В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что фигуранты похищали товары, реализовывали их через объявления в интернете, а также случайным знакомым", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. В отношении мужчин 23 и 24 лет возбуждено уголовное дело.