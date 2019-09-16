В Ишиме водитель потерял сознание за рулем и задавил женщину

Смертельный инцидент произошел вчера, 15 сентября, в Ишиме.
На территории торговой базы автомобиль Grand Cherokee въехал в стоящие автомобили Skoda Fabia, Lifan и в металлический контейнер. В этот момент в контейнере находилась продавец. 61-летняя жительница Ишима погибла.
"47-летний водитель Grand Cherokee не пострадал, по предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, он потерял сознание. Обстоятельства случившегося выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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