В Ишиме водитель потерял сознание за рулем и задавил женщину

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельный инцидент произошел вчера, 15 сентября, в Ишиме.

На территории торговой базы автомобиль Grand Cherokee въехал в стоящие автомобили Skoda Fabia, Lifan и в металлический контейнер. В этот момент в контейнере находилась продавец. 61-летняя жительница Ишима погибла.

"47-летний водитель Grand Cherokee не пострадал, по предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, он потерял сознание. Обстоятельства случившегося выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.