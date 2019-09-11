Суд вынес приговор двум тюменцам, которые с "пистолетом" напали на дом пенсионера

Исетский районный суд вынес приговор двум жителям Тюмени, совершившим разбойное нападение на дом 79-летнего мужчины.

Одному из них стало известно, что у пенсионера из поселка Кировский Исетского района дома хранится крупная сумма денег. В ночь с 27 на 28 декабря 2018 года они в масках проникли в дом пожилого мужчины и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, стали требовать деньги.

Несколько раз они ударили пенсионера для устрашения, тот передал им порядка 3 тыс. рублей. Когда нападавшие отвлеклись на поиски других денег, хозяин дома взял хранившийся у него охотничий нож, ему удалось прогнать их. Один из нападавших был задержан в тот же день, вскоре был пойман и его подельник.

"Суд назначил участникам разбойного нападения наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и на 5 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.