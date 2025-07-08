Родителям юных питбайкеров "светят" штрафы до 30 тысяч рублей

Гоняющие по дорогам без прав и знаний правил подростки на питбайках стали проблемой этого лета, они создают аварийные ситуации, попадают в ДТП, а потом - в больницы с травмами или в морг, но взрослых это не останавливает и они продолжают покупать детям технику.

Автоинспекторы пытаются ситуацию контролировать. В Тюмени полицейские-мотоциклисты задерживают таких подростков-лихачей, в каждом случае вызывают их родителей. В 99,9% взрослые признаются, что сами купили питбайки и мотоциклы, но уверяют, что ездить на них детям не разрешали.

Сотрудники ГАИ напоминают: если ребенку меньше 16 лет - за передачу управления транспортом лицу, не имеющему соответствующего права, родителей штрафуют на 30 тысяч рублей, если водителю уже 16 лет - штраф в 5-15 тысяч рублей налагается на него.