Сбер подписал с компаниями Урала 11 соглашений о совместных проектах

Сбер на "Иннопроме"–2025 подвёл итоги "Цифрового акселератора", это мероприятие банк провёл для решения актуальных бизнес-задач корпоративных клиентов. На завершающем этапе Сбербанк с компаниями Урала подписал 11 стратегических соглашений, которые закрепили запуск совместных цифровых проектов.

Ключевые решения, положенные в основу договорённостей, охватывают широкий спектр направлений. Среди них — внедрение платежных и аналитических сервисов Сбера для быстрых и безопасных расчетов с контрагентами, создание цифровых двойников инфраструктурных объектов, введение GenAI в строительство, а GigaChat — для автоматизации процессов, применение умных устройств SberDevices в отелях, AI/Cloud-решений — в ЖКХ и лифтовом хозяйстве, API-интеграция банковских сервисов с системой грузоперевозок, создание мобильного приложения для цифровой управляющей компании.

Каждый из проектов ориентирован на конкретный бизнес-результат и отражает высокий уровень технологической зрелости региональных партнёров. В их числе — "Синара-Девелопмент", Группа компаний "Форум", "К.И.Т. ГРУПП", "КИТ.ТК", "Е-Металл", "Голос.Комфорт", "Сервис Партс Логистикс", "CashIT", "Арпикон", "USTA Management", НПО "Карат".

"Цифровой акселератор" проходил с 22 апреля 2025 года и за 2,5 месяца охватил пять городов: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Уфу и Сургут. За это время было собрано и проанализировано более 300 бизнес-ситуаций от 169 клиентов Сбера. В активной стадии реализации сейчас более 30 кейсов.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: