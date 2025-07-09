Аэропорт "Рощино" перевел в новый терминал предполетный досмотр и выходы на посадку

16:30 08 июля 2025
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В тюмеском аэропорту "Рощино" изменилось расположение выходов на посадку - теперь они находятся в новом терминале, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вход в аэровоказал остался прежним, через старый корпус аэровокзала. После регистрации на рейс в новый терминал можно пройти по коридору возле первой стойки регистрации, выход в залы ожидания - со второго этажа через предполетный досмотр.  

Напомним, что в аэропорту идет масштабная реконструкция, первую очередь нового терминала открыли в этом году 5 марта. По завершении реконструкции площадь аэровокзала увеличится почти в два раза, появятся новые стойки регистрации и телетрапы.

Теги: аэропорт , Рощино
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