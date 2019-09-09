Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплаты на горячую линию прокуратуры

12:35 09 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

12 сентября  в прокуратуре Тюменской области будет работать телефон горячей линии для приема сообщений о нарушениях в сфере оплаты труда.

Звонки будут приниматься с 10 до 13 часов. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования. О задержке выдачи заработной платы и о выплатах "в конвертах" можно будет сообщить по телефону: 8(3452) 27-04-50.

Теги: долги по зарплате , прокуратура
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