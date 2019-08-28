В тюменском селе грабитель ворвался в дом к 92-летнему мужчине и ударил его молотком

В селе Армизонском Тюменской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.
Мужчина пришел в дом к 92-летнему пенсионеру и стал требовать деньги, однако тот ему отказал. После этого мужчина вновь пришел к дому пенсионера, выломал дверь и набросился на него, требуя деньги. Пожилой мужчина опять отказал, тогда злоумышленник ударил его молотком по руке. Он обыскал одежду хозяина дома, нашел тысячу рублей в его пиджаке и скрылся. Вскоре нападавший был задержан.
В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ "Разбой".
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