Преподавателя ТИУ оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятки

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 29-летнему преподавателю Тюменского индустриального университета, который получал взятки от студентов.

В январе 2019 года студенты-заочники обратились к старшему преподавателю кафедры технологии машиностроения с просьбой написать итоговую квалификационную работу и посодействовать в успешной сдаче госэкзамена. За свои услуги преподаватель запросил по 60 тыс. рублей с каждого. Также, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, он брал взятки за положительные оценки по курсовым работам. В общей сложности ему было передано 942 тыс. рублей.

Суд назначил преподавателю штраф в размере 2,5 млн рублей в доход государства. Он лишен права заниматься преподавательской деятельностью на 1 год. Сумма взятки была конфискована в доход государства.

Тринадцать студентов также были осуждены за дачу взятки преподавателю, уголовные дела в отношении двух студентов рассматриваются судом.