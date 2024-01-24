Ректор ТИУ переходит на работу в правительство Тюменской области

В Тюменском индустиальном университете сменится руководство: действующий ректор вуза Вероника Эфремова сообщила о переходе на работу в правительство региона.

"С большим трудом и грустью в сердце я прощаюсь с вами, так как сегодня последний день моей работы в Тюменском индустриальном университете. С завтрашнего дня я стану сотрудником Правительства Тюменской области", - сообщила Ефремова в своем Telegram-канале.

По словам Ефремовой, решение об отставке было непростым, но "рано или поздно такие периоды наступают в жизни каждого человека".

Ефремова не сообщила новую должность, но в местных пабликах до этого муссировались слухи о ее скорой отставке и назначении на должность директора регионального департамента образования, кресло которого пустует с октября 2023 года после ухода Дины Гоковец в замы мэра Тюмени.

В правительстве области заявлений о новых назначениях пока не делали.