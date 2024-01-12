ТИУ и университет прикладных технологий Китая будут вместе готовить инженеров и IT-специалистов

Фото - отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Университет прикладных технологий Цзянси и Тюменский индустриальный будут совместно готовить инженеров и IT-специалистов, набор первых студентов начнется в этом году на направления "Геология" (профиль "Инженерная геология и геокриология нефтегазоносных регионов") и "Информационные системы и технологии", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Набор абитуриентов будет осуществляться с 2024 по 2027 годы.

Проект предполагает реализацию образовательных программ в сетевом формате "3+1": три года китайские студенты будут обучаться в КНР, один год в – ТИУ, при этом в Китае часть дисциплин будут преподавать сотрудники тюменского универа в рамках программы академической мобильности. По окончании обучения успешно сдавшие экзамены студенты получат российский и китайский дипломы.

В свузе напомнили, что это не первый опыт совместных программ с КНР. ТИУ уже 15 лет сотрудничает с Китайским нефтяным университетом Восточного Китая (Циндао) по направлению подготовки "Нефтегазовое дело".

Студенты ТИУ также могут отправиться на обучение и стажировки в другие страны. Такие возможности предоставляют различные программы семестровой академической мобильности, летние и зимние школы зарубежных университетов-партнеров. К примеру, в 2023 году студенты обучались в Казахстане, Киргизии, Китае и Азербайджане. О всех возможностях обучения за границей можно узнать в отделе международной академической мобильности и протокола по тел. +7 3452 28-36-69.