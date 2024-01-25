Обязанности ректора ТИУ с 25 января иполняет экс-проректор по науке петербургского политеха

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С 25 января исполняющим обязанности ректора Тюменского индустриального университета назначен Юрий Клочков, до этого работавший проректором по научно-организационной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Юрий Сергеевич в 2001 году окончил Самарский государственный университет путей сообщения по специальности "инженер-механик". Обучался в аспирантуре и докторантуре Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева. Имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание доцента. В системе высшего образования - более дадцати лет.

Награжден медалью "За вклад в реализацию государственной политики в области образования" Министерства науки и высшего образования РФ. Является членом Крымской академии наук, лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования в номинации "Организационные вопросы повышения качества профессиональной подготовки", Международного конкурса научно-технических и инновационных решений по освоению Арктики и Континентального шельфа, имеет сертификаты Российской организации по качеству "Лидер качества России", почетного профессора Университета Амити, Индия.