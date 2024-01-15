Ценр "Воин" займется военно-спортивной подготовкой студентов ТИУ

Тюменский индустриальный университет и Центр военно-спортивной подготовки "Воин" в понедельник, 15 января, официально подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали исполнительный директор федерального центра "Воин" Сергей Светов и и.о. ректора, проектор по образовательной деятельности ТИУ Раис Абдразаков.

Сергей Светов отметил, что тюменский филиал центра "Воин" успешно работает в регионе, в 2023 году стал одним из лучших по организации летних смен "Время героев". "Время героев - достаточно большое понятие. И это герои не только боевых действий. Это герои технологий, науки, спорта — все те, кто преодолевают препятствия, стремятся к лучшему. Такими мы видим ребят, с которыми работаем в наших центрах, с которыми мы будем работать у вас", - обратился к присутствующим Светов перед подписанием документа. Он напутствовал коллег и студентов словами "Настало ваше время - время героев" и выразил уверенность, что начинающееся сотрудничество будет успешным и полезным для всех.

Раис Абдразаков в ответном слове подчеркнул, что вуз, готовящий по всем программам обучения около 30 тысяч специалистов для западно-сибирского ТЭК, считает особо важным патриотическую работу с молодежью, поэтому сотрудничество с "Воином" расценивает как эффективное углубление этой работы. "Для нас главной задачей является не просто подготовить специалиста, а подготовить специалиста, который любит свою Родину, который любит свою малую родину, который умеет и считает должным защищать свою Родину. Очень важно, чтобы высокообразованный специалист был воспитан в духе патриотизма. В текущих условиях мы еще больше усиливаем эту работу. Уверен, что подписываемое соглашение даст нам новый виток, даст новые возможности для того, чтобы развивать эту деятельность и продолжить улучшать подготовку специалистов с высшим образованием", - сказал представитель вуза.

Центр "Воин" создан по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В 2022 году идею поддержал президент России Путин, а в мае в 12 регионах РФ открылись первые филиалы. ТИУ стал вторым тюменским вузом, заключившим соглашение о струдничестве, первым был ГАУ СЗ, а вообще всего в стране подписано более десяти соглашений между Центром и вузами. В 2023 году Тюменский филиал Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" провела 3 летние смены "Время Героев" и стал лауреатом нацпремии "Патриот 2023", обучение по программам центра прошли 1783 человека.