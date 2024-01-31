ТИУ в 2024 году готов принять около 3 тысяч студентов на бюджетные места

Тюменский индустриальный университет примет 4473 абитуриента на программы высшего образования. Для поступления открыто 2 464 бюджетных и 576 договорных мест на бакалавриат/специалитет, а также 515 бюджетных и 345 договорных мест в магистратуру.

Всего в вузе представлено 128 программ высшего образования, 85 % из них технические. Самые востребованные: "Строительство", "Информатика и вычислительная техника", "Нефтегазовое дело", "Техносферная безопасность". На данные направления выделено больше всего бюджетных мест, к примеру, на направлении "Строительство" их 600.

Новыми направлениями станут "Прикладная механика" (бакалавриат) и "Прикладная математика и информатика" (магистратура).

Минимальные баллы для поступления варьируются от 30 до 44 в зависимости от предмета. Дополнительные баллы засчитыватся за аттестат с отличием, победы на чемпионатах мира и Европы, службу в армии по контракту, по мобилизации, добровольцем в ходе СВО (по 10 баллов), медаль "За особые успехи в учении" I или II степени (5), волонтерство (до 4), победы в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах всероссийского и международного уровней (до 5 баллов), значок ГТО (2 балла). Есть три вида квот: особая, отдельная и целевая, по последней изменен порядок поступления. Работодатели самостоятельно публикуют предложения о заключении целевых договоров на специальной платформе "Работа в России" (раздел в разработке). Абитуриенту остается выбрать заказчика, подать заявление в вуз и принять участие в конкурсе.

Прием документов начнется 20 июня. Вся информация о поступлении есть на сайте вуза, публикуется в телеграм-канале. ПОдготовительные курсы для абитуриентов начнут работать с 5 февраля, сообщил отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.