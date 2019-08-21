В Тюмени мужчина осужден за заказное убийство на Маяке в 1998 году

Тюменский областной суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который совершил убийство по найме в составе преступной группы 20 лет назад и до последнего времени находился в федеральном розыске.

В 1998 году жительница Тюмени решила убить бывшего мужа, с которым продолжала жить в одной квартире. Женщина через свою двоюродную сестру вышла на ее ранее судимого знакомого, она предложила ему осуществить преступный умысел. Мужчина согласился на это за вознаграждение в размере 5 тыс. долларов. Для совершения преступления он организовал преступную группу, в которую привлек еще двоих.

Члены преступной группы занимались сбором информации о жертве. Согласно преступному плану сестра заказчицы должна была уговорить мужчину после совместного распития спиртного проводить ее до автобусной остановки.

План был реализован 7 августа 1998 года. Около 22:30 на улице Новоселов в Тюмени двое злоумышленников напали на мужчину и нанесли ему 50 ударов ножами по телу и голове. От полученных ранений он скончался на месте, нападавшие скрылись.

"До недавнего времени местонахождение одного из исполнителей убийства не было установлено, он находился в федеральном и международном розыске. В декабре 2018 года мужчина был экстрадирован для привлечения к уголовной ответственности", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима. Остальные соучастники преступления были осуждены в 2000 году к различным срокам лишения свободы. Организатор преступной группы отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.