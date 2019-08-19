Тюменец разорвал руку до кости, перебираясь через забор

Тюменец серьезно травмировался, перелезая через забор, до прибытия скорой ему на помощь пришел прохожий.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Тюмени на улице 50 лет Октября. Мужчина увидел 18-летнего юношу, у которого ручьем лилась кровь из руки, и вызвал скорую помощь. Оказалось, что молодой человек разорвал руку до кости, когда перелезал через забор. Рваная рана на правом предплечье достигала размера 15 × 5 сантиметров.

"К счастью, поблизости оказался неравнодушный прохожий. Кровотечение было остановлено давящей повязкой, обмотанной вокруг раны. Фельдшеры скорой помощи, в свою очередь, обработали рану и наложили стерильную тугую повязку, после – доставили пациента в Областную клиническую больницу №2, где ему провели первичную хирургическую обработку раны. Сейчас молодой человек находится под наблюдением хирурга поликлиники по месту жительства", — сообщили в ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Там напоминают, что записаться на бесплатные курсы первой помощи, которые организованы уже как пять лет на станции скорой медицинской помощи, можно по телефону 89220703808.