Тюменец разорвал руку до кости, перебираясь через забор

17:11 19 августа 2019
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Тюменец серьезно травмировался, перелезая через забор, до прибытия скорой ему на помощь пришел прохожий.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в Тюмени на улице 50 лет Октября. Мужчина увидел 18-летнего юношу, у которого ручьем лилась кровь из руки, и вызвал скорую помощь.  Оказалось, что молодой человек разорвал руку до кости, когда перелезал через забор. Рваная рана на правом предплечье достигала размера 15 × 5 сантиметров. 

"К счастью, поблизости оказался неравнодушный прохожий. Кровотечение было остановлено давящей повязкой, обмотанной вокруг раны. Фельдшеры скорой помощи, в свою очередь, обработали рану и наложили стерильную тугую повязку, после – доставили пациента в Областную клиническую больницу №2, где ему провели первичную хирургическую обработку раны. Сейчас молодой человек находится под наблюдением хирурга поликлиники по месту жительства", — сообщили в ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Там напоминают, что записаться на бесплатные курсы первой помощи, которые организованы уже как пять лет на станции скорой медицинской помощи, можно по телефону 89220703808.

Теги: скорая помощь , травмы
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