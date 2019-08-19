Тоболячка подарила украденную банковскую карту подростку

В Тобольске в полицию обратился молодой человек, у которого неизвестные списывали деньги с банковской карты. Она находилась в пропавшем портмоне, где у него лежали другие карты, наличные деньги и личные документы.

В полиции установили, что одной из пропавших банковских карт пользуется несовершеннолетний. Оказалось, что карту мальчику дала подруга его матери. Задержанная тоболяка созналась, что нашла портмоне в автобусе и присвоила его себе. Наличные деньги в сумме 20 тысяч рублей она потратила на личные нужды, а банковские карты передала сыну подруги. Он успел купить товары на общую сумму около 2 тысяч рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".