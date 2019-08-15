Трижды судимую 21-летнюю тюменку вновь осудили — за кражи и угоны

В Тюмени 21-летняя местная жительница в четвертый раз предстала перед судом. Предыдущие три судимости девушки были связаны с хищением чужого имущества, на этот раз она понесла уголовную ответственность за кражи и угоны.

В ноябре 2018 года тюменка в квартире дома на улице Белинского похитила у мужчины сотовый телефон и небольшую сумму денег, после чего взяла ключи от его автомобиля, проникла в салон и уехала на нем. В дороге она, не справившись с управлением, совершила ДТП и была задержана.

Спустя месяц в квартире дома по улице Николая Ростовцева девушка тайно похитила у женщины принадлежащие ей серьги и цепь, сумма ущерба составила около 8,5 тысяч рублей. А спустя еще месяц молодая тюменка в квартире дома по улице Бабарынка похитила у мужчины сотовый телефон. В этот же день она взяла ключи от принадлежащего ему автомобиля и поехала по улицам Тюмени, и вновь была задержана полицией.

"Девушка вину в совершенных преступлениях признала, в содеянном раскаялась, полностью возместила ущерб, причиненный преступлениями, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений", — сообщает пресс-служба Калининского районного суда Тюмени.

С учетом этого суд назначил девушке наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.