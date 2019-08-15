Четырех ишимцев судят за немаркированные сигареты и алкоголь на 4,2 млн рублей

12:02 15 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Ишиме перед судом предстанут четверо местных жителей, готовившихся сбыть партии немаркированного алкоголя и табачной продукции.

У одного из мужчин немаркированная продукция была изъята полицией из автомобиля, у другого — из дома и надворных построек, у еще одного участника группы — из гаража. Общая сумма изъятой алкогольной продукции и сигарет составила более 4,2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело, вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: алкоголь
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