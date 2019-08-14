В Тюмени у дома на Червишевском тракте нашли тело мужчины

10:30 14 августа 2019
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Сегодня, 14 августа, под окнами жилого дома на Червишевском тракте было обнаружено  тело 47-летнего мужчины.  Полученные им травмы были характерны для падения с высоты.

По предварительным данным, мужчина выпал с крыши девятиэтажного дома.

"Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: гибель , падение
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