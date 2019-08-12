Мошенник снял с карты тюменки 400 тысяч рублей, представившись службой безопасности банка

Тюменская полиция разыскивает телефонного мошенника, который, представившись сотрудником службы безопасности одного из местных банков, убедил доверчивую девушку передать ему банковские реквизиты и снял с ее карты деньги.

Как пояснила полиции потерпевшая, мужчина звонил с неизвестного ей номера, сказал, что для предотвращения несанкционированных действий со счетом карты она должна назвать банковские реквизиты. После того, как девушка условия выполнила, с карты были списаны 400 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Тюменская полиция настоятельно рекомендует не сообщать в телефонном режиме свои банковские реквизиты и не переводить денежные средства. Для своей безопасности обратитесь в отделение банка и уточните информацию. Злоумышленники используют психологическую тактику и вводят в заблуждения горожан. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600.