В ДТП на тюменской трассе погибла 31-летняя женщина

Трагическое ДТП произошло в конце минувшей недели в Вагайском районе Тюменской области. 2 августа на 96-м километре трассы Аромашево — Вагай столкнулись ГАЗ-322132 и Volvo. Водитель "ГАЗ" отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу.

В результате ДТП пассажирка автомобиля "ГАЗ", 31-летняя женщина, скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителю "ГАЗ" была оказана медицинская помощь, находившийся с ним в автомобиле 4-летний ребенок не пострадал, он перевозился в автокресле.