Тюменского экспедитора будут судить за попытку подкупа

15:58 01 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении водителя-экспедитора, который обвиняется в коммерческом подкупе.

Мужчина, работающий на индивидуального предпринимателя, занимался доставкой продуктов в один из гипермаркетов Тюмени. Экспедитор получал вознаграждение за каждую отгруженную машину с товаром.

Чтобы увеличить свою зарплату, он предложил руководителю отдела гипермаркета за вознаграждение увеличить объемы поставок товаров от его работодателя. Предложение менеджер проигнорировала, несмотря на это экспедитор перечислил ей на банковскую карту 20 тыс. рублей. Менеджер обратилась в правоохранительные органы. Вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: взятка
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