В окрестностях Тобольска "Лада" улетела в реку, водитель погиб

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

В конце минувшей недели трагическое ДТП произошло на 14-м километре автодороги Тобольск — Верхние Аремзяны.

Водитель 1955 года рождения на "ВАЗ-21099" съехал с дороги в кювет, после чего автомобиль опрокинулся в реку Аремзянку. Мужчина погиб на месте.

Последствия дорожного инцидента были обнаружены днем 28 июля, но когда точно произошла авария, пока не установлено, вероятно, в период с 26-го по 28-е июля.