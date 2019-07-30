В окрестностях Тобольска "Лада" улетела в реку, водитель погиб

17:27 30 июля 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тобольска

В конце минувшей недели трагическое ДТП произошло на 14-м километре автодороги Тобольск — Верхние Аремзяны.

Водитель 1955 года рождения на "ВАЗ-21099" съехал с дороги в кювет, после чего автомобиль опрокинулся в реку Аремзянку. Мужчина погиб на месте.

Последствия дорожного инцидента были обнаружены днем 28 июля, но когда точно произошла авария, пока не установлено, вероятно, в период с 26-го по 28-е июля.

Теги: ДТП
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