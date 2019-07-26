Мужчина похитил ключи у знакомой на отдыхе и обокрал ее квартиру

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у нее из квартиры похитили более 300 тысяч рублей. Как оказалось, кражу совершил ее приятель.

В тот день тюменка со знакомым отдыхали на горячем источнике. В какой-то момент женщина оставила свою сумку без присмотра. Мужчина воспользовался этим и вытащил оттуда ключи от квартиры. Он сказал приятельнице, что ему срочно надо уехать по делам, а сам отправился в квартиру тюменки, где из шкафа похитил деньги. Потратить крупную сумму мужчина не успел. В отношении него возбуждено уголовное дело.