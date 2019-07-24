В Тюмени дорожный конфликт закончился уголовным делом

В областном центре уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который в дорожном конфликте применил травматическое оружие. Его оппонент получил тяжкие телесные повреждения.

Пострадавший ехал на машине с другом в качестве пассажира по улице Пермякова. Водитель подрезал соседний автомобиль. Из него вышел мужчина, завязалась ссора.

Пассажир заступился за своего приятеля, который совершил опасный маневр. В ответ водитель соседнего авто достал травматический пистолет и выстрелил пассажиру в живот, после чего скрылся.

В отношении стрелявшего, 30-летнего начальника коммерческого отдела одной из тюменских организаций, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".