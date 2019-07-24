В Тюмени судят водителя, который пьяным сбил пешехода на красный свет

09:20 24 июля 2019
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В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего водителя, который в нетрезвом состоянии нарушил ПДД и сбил пешехода.

ДТП произошло вечером 17 августа 2018 года. Тюменец на Ford Focus в состоянии опьянения на красный сигнал светофора въехал на пешеходный переход у дома №188 по улице Широтной и сбил мужчину. Пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью, у него диагностировали закрытый перелом правого бедра.

Водитель обвиняется по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения  лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Теги: ДТП , суд
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