Тюменку обокрали на похоронах

В Юргинском районе Тюменской области в полицию обратилась жительница Тюмени, которая сообщила, что у нее похитили деньги.

Как оказалось, тюменка приехала в село Новый Тап на похороны. Кража произошла в момент, когда она и другие гости были на поминках.

"Установив всех, кто побывал в тот день на месте происшествия, оперативники выяснили личность подозреваемой. Ей оказалась нигде не работающая местная жительница 1990 года рождения", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Женщина проникла в салон незапертого автомобиля тюменки и похитила из сумки 10 тысяч рублей, которые потратила. В отношении нее возбуждено уголовное дело.