Тюменцы украли из магазина шоколадки и раздали их прохожим

О краже 140 плиток шоколада в полицию заявили сотрудники супермаркета поселка Боровский. Подозреваемых - 32-летнего и 27-летнего жителей Тюмени разыскал и задержал оперуполномоченный участковый.

Как следует из дела, молодые люди сложили шоколад в продуктовую корзину и, воспользовавшись большой очередью и загруженностью продавцов на кассе, незамеченными вышли из магазина.

Свою вину задержанные признали. Как пояснили товарищи, часть плиток они раздали понравившимся им людям на улице, остальное продали прохожим.

По факту кражи шоколада возбуждено уголовное дело. Помимо этого, выяснилось, что друзья причастны к краже металла в областном центре, сообщает областная полиция.