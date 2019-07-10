У тюменского браконьера изъяли 130 особей стерляди

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск полицейские изъяли у водителя 130 особей стерляди

Сотрудники тобольского ГИБДД на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск остановили водителя, который перевозил в салоне автомобиля 130 особей стерляди. Информация о нарушителе в полицию поступила из Вагая.

В ходе разбирательства полицейские установили, что 55-летний житель поселка Червишево Тюменского района намеренно приехал в Вагайский район для вылова рыбы из реки Иртыш. Якобы на берегу мужчине неустановленные лица предоставили моторную лодку и рыболовные сети. Два дня подозреваемый вылавливал стерлядь крупными партиями. Задержанный пояснил, что улов предназначался для личного употребления.

После ихтиологической экспертизы рыба будет уничтожена специализированными органами. По предварительным данным, ущерб составил более 600 тысяч рублей.

По факту незаконной добычи биологических ресурсов с причинением крупного ущерба возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, полиция разыскивает причастных к преступлению лиц. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.