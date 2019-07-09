Четверо погибли и двое получили тяжелые травмы в дорожной аварии под Тобольском

Утром 9 июля около 9:00 на 1-м километре автодороги Тобольск-Вагай Ford Focus на мокрой дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ БКМ317. Детали трагедии уточняются, о предварительных данных сообщает тобольская полиция.
В результате ДТП погибли четыре молодых пассажира иномарки. Их личности и возраст устанавливаются, но предполагается, что они все жители Тобольска и Тобольского района. Водитель и еще один пассажир легкового автомобиля в тяжелом состоянии госпитализированы в местную больницу.
На месте ДТП работают наряды ДПС, руководители ГИБДД Тюменской области и Тобольска. Обстоятельства трагедии выясняются. Движение осуществляется без ограничений.
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