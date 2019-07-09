В Тюмени поймали молодых людей, кравших из платежных терминалов

В Тюмени в начале июля в полицию поступали сообщения о кражах из платежных терминалов в продуктовых магазинах. Сумма похищенного составила порядка 100 тысяч рублей. Было задержано четверо подозреваемых.

"Все они ранее судимы и официально не трудоустроены. Мужчины, используя подручные инструменты, вскрывали платежные терминалы и похищали оттуда денежные кассеты. В настоящее время установлена причастность фигурантов к девяти эпизодам преступлений. Общая сумма ущерба устанавливается", — сообщает пресс-служба тюменской полиции. Возбуждено уголовное дело.