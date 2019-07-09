В Тюмени поймали молодых людей, кравших из платежных терминалов

17:35 08 июля 2019
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В Тюмени в начале июля в полицию поступали сообщения о кражах из платежных терминалов в продуктовых магазинах. Сумма похищенного составила порядка 100 тысяч рублей. Было задержано четверо подозреваемых.

"Все они ранее судимы и официально не трудоустроены. Мужчины, используя подручные инструменты, вскрывали платежные терминалы и похищали оттуда денежные кассеты. В настоящее время установлена  причастность фигурантов к девяти эпизодам преступлений. Общая сумма ущерба устанавливается", — сообщает пресс-служба тюменской полиции. Возбуждено уголовное дело.

Теги: кражи
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