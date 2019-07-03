Штаб ОНФ подготовил предложения по повышению качества жизни граждан в Тюменской области

Список предложений губернатору Тюменской области стал результатом работы конференции регионального отделения ОНФ в Тюменской области, на которой рабочие группы подвели итоги общественного мониторинга исполнения указов, поручений Президента Российской Федерации, подготовили общественные предложения ОНФ по эффективному исполнению указов и поручений Президента Российской Федерации, а также по повышению качества жизни граждан в Тюменской области.

Всего на рассмотрение передано 27 предложений. они сформированы на основе общения представителей ОНФ с гражданами во время встреч, рейдов, мероприятий, вопросов от жителей региона, их идей и инициатив.

"Общероссийский народный фронт тесно общается с гражданами, во время встреч, рейдов, мероприятий мы получаем от населения не только обратную связь и вопросы, но также и идеи, инициативы. Мы реагируем на них, а в случае необходимости более профессионального решения, в том числе со стороны местной власти, формируем предложения для главы региона. Радует, что Губернатор оперативно реагирует на наши запросы и работает в конструктивном русле совместно с активистами ОНФ", - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

В списке отражены рекомендации регионального штаба ОНФ по 12 тематическим площадкам в соответствии Указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Так, предложения от рабочей группы тематической площадки "Здравоохранение" коснулись тендерной документации в части требований об оснащении мобильных медицинских комплексов для использования в сельской местности средствами для маломобильной категории населения. По мнению региональных экспертов, необходимо также провести инвентаризацию всего медицинского оборудования с целью перераспределения между медицинскими учреждениями региона.

По направлению работы "Демография" предложено предусмотреть льготы для многодетных семей при пользовании муниципальными парковками.

Рабочая группа площадки "Образование" предложила организовать мониторинг развития цифровых технологий в образовательных организациях региона для выявления и применения лучших практик. В предложения вошли рекомендации по созданию культурно-досуговых объектов клубного типа, организация творческих школ и выставочных пространств в муниципалитетах.

Также в рекомендации вошли темы по жилью и городской среде, безопасных и качественных автомобильных дорог, экологии, международной кооперации и экспорту, сообщили в пресс-службе ОНФ.