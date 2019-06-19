Полиция задержала вымогателей, похитивших тюменца

Полиция задержала трех молодых людей, которые удерживали в машине жителя Тюмени, требуя у него крупную сумму денег.
Это произошло 1 апреля на парковке у одного из тюменских торговых центров. Трое мужчин насильно посадили в салон машины 25-летнего молодого человека и удерживали его там в течение трех часов.
"Стараясь подавить волю к сопротивлению, злоумышленники неоднократно высказывали угрозы применения физической силы, опасной для жизни и здоровья, а также оказывали иное психологическое давление. Подозреваемые требовали от молодого человека заплатить им 650 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Опасаясь за свою жизнь, тюменец согласился на условия вымогателей, после чего его высадили в районе улицы Восстания. В полицию молодой человек обратился только спустя неделю после инцидента. За это время злоумышленники уже покинули пределы региона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое вымогателей в возрасте от 21 до 24 лет были задержаны. Один из них был дважды судим за кражи.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.126 УК РФ "Похищение человека". Она предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
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