Полиция задержала вымогателей, похитивших тюменца

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Полиция задержала трех молодых людей, которые удерживали в машине жителя Тюмени, требуя у него крупную сумму денег.

Это произошло 1 апреля на парковке у одного из тюменских торговых центров. Трое мужчин насильно посадили в салон машины 25-летнего молодого человека и удерживали его там в течение трех часов.

"Стараясь подавить волю к сопротивлению, злоумышленники неоднократно высказывали угрозы применения физической силы, опасной для жизни и здоровья, а также оказывали иное психологическое давление. Подозреваемые требовали от молодого человека заплатить им 650 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Опасаясь за свою жизнь, тюменец согласился на условия вымогателей, после чего его высадили в районе улицы Восстания. В полицию молодой человек обратился только спустя неделю после инцидента. За это время злоумышленники уже покинули пределы региона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое вымогателей в возрасте от 21 до 24 лет были задержаны. Один из них был дважды судим за кражи.

Момент похищения с камеры видеонаблюдения

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.126 УК РФ "Похищение человека". Она предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.