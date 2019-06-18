В Тюмени мотоциклист влетел в ограждение моста и упал с него

14:40 18 июня 2019
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Мотоциклист погиб сегодня днем на улице 50 лет ВЛКСМ на подъеме на путепровод Монтажников. ДТП произошло около 12.50.

35-летний мотоциклист въехал в ограждение путепровода и от удара упал вниз с мостового сооружения. Он скончался на месте ДТП.

"По предварительным данным, причиной трагедии могла послужить неправильно выбранная на мокрой после дождя дороге скорость. Обстоятельства выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Теги: гибель , ДТП , мотоцикл
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