В Тюмени мотоциклист влетел в ограждение моста и упал с него

Мотоциклист погиб сегодня днем на улице 50 лет ВЛКСМ на подъеме на путепровод Монтажников. ДТП произошло около 12.50.

35-летний мотоциклист въехал в ограждение путепровода и от удара упал вниз с мостового сооружения. Он скончался на месте ДТП.

"По предварительным данным, причиной трагедии могла послужить неправильно выбранная на мокрой после дождя дороге скорость. Обстоятельства выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области