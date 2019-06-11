Тоболячка ответит за растрату денег с карты, которую нашла на детской площадке

В тобольскую полицию обратился мужчина, который сообщил, что с его карты пропали деньги. Оказалось, что их растратила женщина, которая нашла карту случайно, а когда деньги на ней кончились, то просто выбросила ее.

Тоболяк долго не пользовался картой, поэтому пропажу денег заметил не сразу. В банке ему сказали, что всё это время некто снимал со счета суммы, не превышающие 1000 рублей.

Полиция разыскала тоболячку, подозреваемую в хищении. Женщина рассказала, что нашла кредитную карту, когда гуляла с ребенком на детской площадке и расплачивалась ей через Wi-Fi небольшими суммами в продуктовых магазинах, а также купила ноутбук. Всего тоболячка растратила порядка 75 тысяч рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159.3 "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".